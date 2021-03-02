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Политическая Россия. Дряхлеющий Запад уже не может разделять и властвовать 02.03.2021

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Политическая Россия 02.03.2021. Дряхлеющий Запад уже не может разделять и властвовать
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Политическая Россия - Дряхлеющий Запад уже не может разделять и властвовать (2 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 2 Марта 2021

«Разделяй и властвуй» – западные империи использовали этот принцип со времён господства Рима в Средиземноморье. Они натравливали одни народы на другие, плюс вызывали расколы внутри самих натравливаемых народов. Получая в итоге контроль над огромными колониальными владениями. Однако сейчас, в XXI веке, дряхлеющий Запад уже не способен разделять и властвовать с прежней убийственной эффективностью.

 

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