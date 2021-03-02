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Михеев. Итоги. Россию сожрут моментально: Провокаторы хотят загнать русских в автономию 02.03.2021

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Михеев. Итоги 02.03.2021. Россию сожрут моментально: Провокаторы хотят загнать русских в автономию
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Михеев. Итоги - Россию сожрут моментально: Провокаторы хотят загнать русских в автономию (2 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" резко раскритиковал инициативу екатеринбургского депутата Александра Колесникова создания в России «русской республики».

 

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