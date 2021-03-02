Михеев. Итоги - Россию сожрут моментально: Провокаторы хотят загнать русских в автономию (2 Марта 2021)
Опубликовано: 2 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
Михеев. Итоги. Как защитить ветеранов от хамства? Ответ один – с отморозками не церемониться 01.03.2021
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" резко раскритиковал инициативу екатеринбургского депутата Александра Колесникова создания в России «русской республики».
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