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Соловьёв LIVE. Журналисты «Дождя» и «Настоящего времени» облажались с репортажами 02.03.2021

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Соловьёв LIVE 02.03.2021. Журналисты «Дождя» и «Настоящего времени» облажались с репортажами
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Соловьёв LIVE - Журналисты «Дождя» и «Настоящего времени» облажались с репортажами (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Журналисты «Дождя» и «Настоящего времени» решили пообщаться с народом про Навального. Что из этого вышло?

 

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