Соловьёв LIVE - Журналисты «Дождя» и «Настоящего времени» облажались с репортажами (2 Марта 2021)
Опубликовано: 2 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Надлом, окрик из Кремля и зависть оппозиции. Жириновский и Соловьев об убийстве Бориса Немцова
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Журналисты «Дождя» и «Настоящего времени» решили пообщаться с народом про Навального. Что из этого вышло?
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