Грозит ли России гонка вооружений с Западной Африкой, почему власти передумали ставить памятник на Лубянке, за что Ирина Яровая предлагает сажать россиян на этот раз и что вообще такое «праздношатания»?

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