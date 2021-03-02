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Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации серии заказных убийств, не получал писем и телеграмм уже более восьми месяцев. Он назвал это «психологической пыткой», передает его слова член ОНК Марина Литвинович на своей странице в Facebook. Она посетила Фургала в следственном изоляторе 1 марта.

Члены Совета Федерации создали рабочую группу, которая подготовит законопроект о выделении пыток в самостоятельный состав преступления. Об этом сообщила во вторник член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Закон против пыток. Интервью Валентины Матвиенко. Как Фургал содержится в СИЗО (2 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.