Валентин Юдашкин - как его поменял рак, почему лечился в России и чем займется после ухода с подиума

Журналисты Readovka выпустили расследование о комплексе Московской патриархии в Геленджике, который превратился в личную дачу патриарха Кирилла. Официально резиденцию называют «духовным центром», в котором могут гостить журналисты и другие приглашенные персоны. Но в действительности здание превратилось в личную дачу патриарха за 22 миллиарда рублей, куда он приезжает отдыхать несколько раз в год.

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