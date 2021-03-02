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Дождь. «Дворец патриарха» в Геленджике: опубликовано расследование о возможной собственности главы РПЦ 02.03.2021

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Телеканал Дождь 02.03.2021. «Дворец патриарха» в Геленджике: опубликовано расследование о возможной собственности главы РПЦ
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Телеканал Дождь - «Дворец патриарха» в Геленджике: опубликовано расследование о возможной собственности главы РПЦ (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Журналисты Readovka выпустили расследование о комплексе Московской патриархии в Геленджике, который превратился в личную дачу патриарха Кирилла. Официально резиденцию называют «духовным центром», в котором могут гостить журналисты и другие приглашенные персоны. Но в действительности здание превратилось в личную дачу патриарха за 22 миллиарда рублей, куда он приезжает отдыхать несколько раз в год.

 

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