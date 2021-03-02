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Время покажет 02.03.2021

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Время покажет 02.03.2021
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Время покажет (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Украинцы боятся вакцинироваться, Порошенко доступно пояснил, почему. Новая инициатива минтруда, отслужившие в армии смогут иметь право уйти на пенсию раньше. Коронавирус снова набирает обороты, пугающее заявление ВОЗ.

 

Николя Саркози стал первым лидером Франции, получившим реальный срок, за что ему дали три года? В ООН анонсировали новое расследование против России. О негативном отношении к РФ заявили 77 процентов американцев.

 

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