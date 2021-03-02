Украинцы боятся вакцинироваться, Порошенко доступно пояснил, почему. Новая инициатива минтруда, отслужившие в армии смогут иметь право уйти на пенсию раньше. Коронавирус снова набирает обороты, пугающее заявление ВОЗ.

Николя Саркози стал первым лидером Франции, получившим реальный срок, за что ему дали три года? В ООН анонсировали новое расследование против России. О негативном отношении к РФ заявили 77 процентов американцев.

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