Искусственный интеллект способен на многое, недоступное человеку. Но значит ли это, что можно поручать компьютерным сетям вопросы войны и мира? И дело не в том, что машины могут взбунтоваться - это пока что фантастика. Дело в том, что человек может сломать всё, что построил другой человек. И как тогда мы будем выживать без привычных цифровых костылей?

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