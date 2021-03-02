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Шафран. Есть ли место человеку среди ценностей цифрового общества 02.03.2021

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Шафран 02.03.2021. Есть ли место человеку среди ценностей цифрового общества
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Шафран - Есть ли место человеку среди ценностей цифрового общества (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Анна Шафран

Искусственный интеллект способен на многое, недоступное человеку. Но значит ли это, что можно поручать компьютерным сетям вопросы войны и мира? И дело не в том, что машины могут взбунтоваться - это пока что фантастика. Дело в том, что человек может сломать всё, что построил другой человек. И как тогда мы будем выживать без привычных цифровых костылей?

 

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