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Соловьёв LIVE. «Армянский Навальный!». Багдасаров о вербовке Пашиняна в МИ-6 и его связях с турецкими спецслужбами 02.03.2021

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Соловьёв LIVE 02.03.2021. «Армянский Навальный!». Багдасаров о вербовке Пашиняна в МИ-6 и его связях с турецкими спецслужбами
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Соловьёв LIVE - «Армянский Навальный!». Багдасаров о вербовке Пашиняна в МИ-6 и его связях с турецкими спецслужбами (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров о 
связях премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Западом и турецким руководством.

 

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