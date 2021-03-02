Пашинян извинился перед народом. Конца армянской турбулентности не видно. Бывшие

Журналисты «Дождя» и «Настоящего времени» облажались с репортажами

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров о

связях премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Западом и турецким руководством.

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