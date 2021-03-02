Соловьёв LIVE - «Армянский Навальный!». Багдасаров о вербовке Пашиняна в МИ-6 и его связях с турецкими спецслужбами (2 Марта 2021)
Опубликовано: 2 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров о
связях премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Западом и турецким руководством.
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