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Дождь. «Оформление для репрессивных мер»: скрытые смыслы нового интервью Валентины Матвиенко 02.03.2021

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Телеканал Дождь 02.03.2021. «Оформление для репрессивных мер»: скрытые смыслы нового интервью Валентины Матвиенко
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Телеканал Дождь - «Оформление для репрессивных мер»: скрытые смыслы нового интервью Валентины Матвиенко (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

2 марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала интервью агентству РИА Новости. В котором, в том числе, заявила, что россиянам лучше планировать летние отпуска в этом году в России и что правительство ищет источники финансирования индексаций выплат работающим пенсионерам.

 

Она также рассказала, есть ли у России и США еще шанс наладить сотрудничество и заявила, что блокировка западных соцсетей — «не наш путь». Обсудили это интервью с экспертом Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым.

 

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