Валентин Юдашкин - как его поменял рак, почему лечился в России и чем займется после ухода с подиума

2 марта спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала интервью агентству РИА Новости. В котором, в том числе, заявила, что россиянам лучше планировать летние отпуска в этом году в России и что правительство ищет источники финансирования индексаций выплат работающим пенсионерам.

Она также рассказала, есть ли у России и США еще шанс наладить сотрудничество и заявила, что блокировка западных соцсетей — «не наш путь». Обсудили это интервью с экспертом Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Оформление для репрессивных мер»: скрытые смыслы нового интервью Валентины Матвиенко (2 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.