Вечер с Соловьевым. Сладкая каша насилия. Кто уничтожается в первую очередь. Люди – это мясо для вампиров…

В студии обсуждают 78-ю церемонию вручения кинопремии “Золотой глобус”, которая стала одной из самых странных в истории награды. В этом году почти все фильмы и сериалы строго следовали новым гендерно-расовым нормам. В картинах были и темнокожие актеры, и представители сексуальных меньшинств. Но незадолго до церемонии Голливудскую ассоциацию иностранной прессы потряс скандал — организацию обвинили в том, что среди жюри нет темнокожих.

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