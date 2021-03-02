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Время покажет. Политика и кино 02.03.2021

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Видео 02.03.2021. Время покажет. Политика и кино
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Видео - Время покажет. Политика и кино (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

В студии обсуждают 78-ю церемонию вручения кинопремии “Золотой глобус”, которая стала одной из самых странных в истории награды. В этом году почти все фильмы и сериалы строго следовали новым гендерно-расовым нормам. В картинах были и темнокожие актеры, и представители сексуальных меньшинств. Но незадолго до церемонии  Голливудскую ассоциацию иностранной прессы потряс скандал — организацию обвинили в том, что среди жюри нет темнокожих.

 

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