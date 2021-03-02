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Константин Сёмин. Украину готовят. Подарки Горбачеву. Отдыхай дома. Галопом по Европам 02.03.2021

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Константин Сёмин 02.03.2021. Украину готовят. Подарки Горбачеву. Отдыхай дома. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Украину готовят. Подарки Горбачеву. Отдыхай дома. Галопом по Европам (2 Марта 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 2 Марта 2021

В этом выпуске:
- Экспорт нефти из России за два месяца рухнул почти на 12 процентов;
- Цены на продукты в России росли в январе почти в 8 раз быстрее, чем в Евросоюзе;
- Открывать границы на праздники не будут, предупредила Голикова;
- ФБР внесло в список "самых разыскиваемых" бизнесмена Пригожина;
- Путин поздравил Горбачева с 90-летием;
- Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным в Сочи;
- Саркози приговорили к трём годам;
- США дают Украине еще 125 миллионов долларов военной помощи;
- В Харькове сотрудники завода «Электротяжмаш» перекрыли улицу и требуют выплаты зарплат;
- В Казахстане остановлен завод Азия Авто, 2000 сотрудников будут уволены 10 марта;
- В Крыму активисты пытаются отстоять форосский парк;
- Минпросвещения готовит реформу колледжей;
- Правительство отменило гранты для тысяч российских ученых.

 

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