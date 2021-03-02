В этом выпуске:

- Экспорт нефти из России за два месяца рухнул почти на 12 процентов;

- Цены на продукты в России росли в январе почти в 8 раз быстрее, чем в Евросоюзе;

- Открывать границы на праздники не будут, предупредила Голикова;

- ФБР внесло в список "самых разыскиваемых" бизнесмена Пригожина;

- Путин поздравил Горбачева с 90-летием;

- Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным в Сочи;

- Саркози приговорили к трём годам;

- США дают Украине еще 125 миллионов долларов военной помощи;

- В Харькове сотрудники завода «Электротяжмаш» перекрыли улицу и требуют выплаты зарплат;

- В Казахстане остановлен завод Азия Авто, 2000 сотрудников будут уволены 10 марта;

- В Крыму активисты пытаются отстоять форосский парк;

- Минпросвещения готовит реформу колледжей;

- Правительство отменило гранты для тысяч российских ученых.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Украину готовят. Подарки Горбачеву. Отдыхай дома. Галопом по Европам (2 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.