Царьград. Главное. Куда уходят русские деньги: отказаться от доллара, чтобы вложиться в юань 25.02.2021

Царьград. Главное. Офшоры Кипра и Латвии закрылись: куда побежали толстосумы и жулики из России 01.03.2021

Российские власти продолжают попытки директивно погасить пожар инфляции, которая ускоряется вопреки давлению на производителей и попыткам заморозить цены. Вслед за сахаром, подсолнечным маслом, мороженой рыбой и строительной арматурой чиновники решили взяться за рынок яиц и курятины, ставший лидером по темпам роста цен.

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