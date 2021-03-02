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Царьград. Главное. Чиновники взялись за яйца: производители сдерживают цены 02.03.2021

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Царьград. Главное 02.03.2021. Чиновники взялись за яйца: производители сдерживают цены
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Царьград. Главное - Чиновники взялись за яйца: производители сдерживают цены (2 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Российские власти продолжают попытки директивно погасить пожар инфляции, которая ускоряется вопреки давлению на производителей и попыткам заморозить цены. Вслед за сахаром, подсолнечным маслом, мороженой рыбой и строительной арматурой чиновники решили взяться за рынок яиц и курятины, ставший лидером по темпам роста цен.

 

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