Соловьёв LIVE - Европравославие VS Фундаментализм. Горбачёву - 90. Наши с Борисом Якеменко (2 Марта 2021)
Опубликовано: 2 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Обсуждаем тему с политологом Сергеем Карнауховым.
Горбачёву 90. Есть что вспомнить. И ему и нам.
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Европравославие VS Фундаментализм. Горбачёву - 90. Наши с Борисом Якеменко (2 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.