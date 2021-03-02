Пашинян извинился перед народом. Конца армянской турбулентности не видно. Бывшие

Журналисты «Дождя» и «Настоящего времени» облажались с репортажами

«Армянский Навальный!». Багдасаров о вербовке Пашиняна в МИ-6 и его связях с турецкими спецслужбами

- Церковные либералы против церковных консерваторы, а обычному православному человеку куда податься?

- Трансформации Православия или ждет ли Россию свой протестантизм?

- «Ряд волшебных изменений милого лица» - портретная галерея церковных «новаторов» и консерваторов.

Обсуждаем тему с политологом Сергеем Карнауховым.

Горбачёву 90. Есть что вспомнить. И ему и нам.

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