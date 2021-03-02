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Соловьёв LIVE. Европравославие VS Фундаментализм. Горбачёву - 90. Наши с Борисом Якеменко 02.03.2021

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Соловьёв LIVE 02.03.2021. Европравославие VS Фундаментализм. Горбачёву - 90. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Европравославие VS Фундаментализм. Горбачёву - 90. Наши с Борисом Якеменко (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

- Церковные либералы против церковных консерваторы, а обычному православному человеку куда податься? 
- Трансформации Православия или ждет ли Россию свой протестантизм?
- «Ряд волшебных изменений милого лица» - портретная галерея церковных «новаторов» и консерваторов. 

 

Обсуждаем тему с политологом Сергеем Карнауховым. 

Горбачёву 90. Есть что вспомнить. И ему и нам. 

 

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

 

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