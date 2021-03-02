Валентин Юдашкин - как его поменял рак, почему лечился в России и чем займется после ухода с подиума

США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального. Это первые санкции против России при новом президенте США. Под ограничения попали несколько высокопоставленных чиновников, а также один из столичных НИИ и еще ряд организаций.

Лукашенко объяснил отказ от «глупой работы» по объединению с Россией. По его словам, мир настолько изменился, что говорить и работать в направлении объединения двух стран нет смысла и необходимости. Лукашенко подчеркнул, что в рамках Союзного государства Минск и Москва сотрудничают очень тесно.

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