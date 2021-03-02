Отталкиваясь от дня сегодняшнего, поговорим о проблемах чуть более глобальных. Случился очередной приступ оголтелой западной русофобии, причем больше всего бесит высокомерие, мол, смотрите, как мы, цивилизованный мир, живём и вас наказываем за не такое поведение.

Что-то высказывает испанец Баррель. Напомните, когда наша армия стояла у Барселоны или Мадрида? Когда наши войска высаживались на территорию США? А американцы у нас были, недавно, в ХХ веке.

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