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Вечер с Владимиром Соловьевым 02.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 02.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (2 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 2 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Отталкиваясь от дня сегодняшнего, поговорим о проблемах чуть более глобальных. Случился очередной приступ оголтелой западной русофобии, причем больше всего бесит высокомерие, мол, смотрите, как мы, цивилизованный мир, живём и вас наказываем за не такое поведение.

 

Что-то высказывает испанец Баррель. Напомните, когда наша армия стояла у Барселоны или Мадрида? Когда наши войска высаживались на территорию США? А американцы у нас были, недавно, в ХХ веке.

 

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