Дряхлеющий Запад уже не может разделять и властвовать

Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что его страна провела необходимые переговоры и готовится к постоянному членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Этот союз объединил все страны региона и создал Зону свободной торговли. Иран начал переговоры о том, чтобы стать постоянным членом союза, и подготовка к нашему постоянному членству будет осуществляться в течение следующих двух недель», - сказал Калибаф в среду по прибытии в Тегеран из Москвы.

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