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Политическая Россия. Империя Путина расширяется: Иран вступает в Евразийский союз 02.03.2021

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Политическая Россия 02.03.2021. Империя Путина расширяется: Иран вступает в Евразийский союз
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Политическая Россия - Империя Путина расширяется: Иран вступает в Евразийский союз (2 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 2 Марта 2021

Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что его страна провела необходимые переговоры и готовится к постоянному членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

 

«Этот союз объединил все страны региона и создал Зону свободной торговли. Иран начал переговоры о том, чтобы стать постоянным членом союза, и подготовка к нашему постоянному членству будет осуществляться в течение следующих двух недель», - сказал Калибаф в среду по прибытии в Тегеран из Москвы.

 

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