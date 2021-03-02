Вечер с Соловьевым. Сладкая каша насилия. Кто уничтожается в первую очередь. Люди – это мясо для вампиров…

Николя Саркози — первый лидер Франции, получивший реальный срок. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, Саркози потратил 150 тысяч евро на предвыборную кампанию, что значительно больше, чем разрешено законом. Адвокаты намерены оспорить приговор, а сам Саркози свою вину отрицает.

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