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Время покажет. Приговор Николя Саркози 02.03.2021

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Видео 02.03.2021. Время покажет. Приговор Николя Саркози
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Видео - Время покажет. Приговор Николя Саркози (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 2 Марта 2021

Николя Саркози — первый лидер Франции, получивший реальный срок. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, Саркози потратил 150 тысяч евро на предвыборную кампанию, что значительно больше, чем разрешено законом. Адвокаты намерены оспорить приговор, а сам Саркози свою вину отрицает.

 

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