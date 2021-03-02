Соловьёв LIVE - Ситуация в Армении. 90-летие Горбачёва. Санкции от США и ЕС. Кедми. Голованов. Сила в правде (2 Марта 2021)
Опубликовано: 2 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Армянский Навальный!». Багдасаров о вербовке Пашиняна в МИ-6 и его связях с турецкими спецслужбами
Еще
Сила в правде! В этом убеждены Роман Голованов и Яков Кедми, чей стрим начинается прямо сейчас!
Поговорим о важных событиях последних дней, которые заинтересовали всех.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ситуация в Армении. 90-летие Горбачёва. Санкции от США и ЕС. Кедми. Голованов. Сила в правде (2 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.