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Санкции США и ЕС из-за отравления Навального. Лукашенко о Союзном государстве и российском кредите

США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи российских физлиц и 14 организаций из-за преследования Алексея Навального. Списки лиц и организаций, против которых введены ограничения, пока не опубликованы.

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