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Дождь. Насколько эффективны новые санкции США и ЕС из-за преследования Навального 02.03.2021

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Телеканал Дождь 02.03.2021. Насколько эффективны новые санкции США и ЕС из-за преследования Навального
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Телеканал Дождь - Насколько эффективны новые санкции США и ЕС из-за преследования Навального (2 Марта 2021)

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Дождь
Дождь
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Опубликовано: 2 Марта 2021

США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи российских физлиц и 14 организаций из-за преследования Алексея Навального. Списки лиц и организаций, против которых введены ограничения, пока не опубликованы.

 

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