Телеканал Дождь - Насколько эффективны новые санкции США и ЕС из-за преследования Навального (2 Марта 2021)
Опубликовано: 2 Марта 2021
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США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи российских физлиц и 14 организаций из-за преследования Алексея Навального. Списки лиц и организаций, против которых введены ограничения, пока не опубликованы.
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