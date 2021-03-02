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Время в 21:00 02.03.2021

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Время в 21:00 02.03.2021
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Время в 21:00 (2 Марта 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 2 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: началось спасение тяжелобольных детей благодаря деятельности фонда "Круг Добра"; развитие угольной промышленности в центре внимания президента; подробности рабочей поездки главы правительства в Алтайский край; в Европе не снижается заболеваемость коронавирусом; программа Театра Наций к юбилею со дня рождения Федора Достоевского; 90 лет Михаилу Горбачеву — первому и последнему президенту СССР.

 

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