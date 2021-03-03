Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Денис Коротков, Никита Могутин (3 Марта 2021)
Опубликовано: 3 Марта 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Экономическая рубрика. Ася Рак, экономический обозреватель "Эха Москвы"
- Автомобильная рубрика. Дмитрий Баринов, автор телеграм-канала «Автотелеграм»
- Денис Коротков, журналист «Новой газеты»
- Никита Могутин, основатель проекта Baza.
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