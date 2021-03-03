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Утренний разворот. Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Денис Коротков, Никита Могутин 03.03.2021

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Утренний разворот 03.03.2021. Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Денис Коротков, Никита Могутин
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Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Денис Коротков, Никита Могутин (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Экономическая рубрика. Ася Рак, экономический обозреватель "Эха Москвы"

- Автомобильная рубрика. Дмитрий Баринов, автор телеграм-канала «Автотелеграм»

- Денис Коротков, журналист «Новой газеты»

- Никита Могутин, основатель проекта Baza.

 

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