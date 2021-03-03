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Николай Стариков. Нужна ли России Социалистическая партия 03.03.2021

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Николай Стариков 03.03.2021. Нужна ли России Социалистическая партия
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Николай Стариков - Нужна ли России Социалистическая партия (3 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», участии в выборах в Государственную Думу в 2021 году, а также о политической программе партии.

 

- О создании Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду» 
- За кого голосовать на выборах в ГосДуму 2021 
- Насколько важна программа политической партии
- Какие партии должны быть представлены в российском Парламенте
- Будет ли перенос выборов в ГосДуму 2021
- Кто такие гвардейцы Захара Прилепина.

 

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