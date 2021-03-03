Николай Стариков - Нужна ли России Социалистическая партия (3 Марта 2021)
Опубликовано: 3 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», участии в выборах в Государственную Думу в 2021 году, а также о политической программе партии.
- О создании Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
- За кого голосовать на выборах в ГосДуму 2021
- Насколько важна программа политической партии
- Какие партии должны быть представлены в российском Парламенте
- Будет ли перенос выборов в ГосДуму 2021
- Кто такие гвардейцы Захара Прилепина.
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