В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о новой Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», участии в выборах в Государственную Думу в 2021 году, а также о политической программе партии.

- О создании Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»

- За кого голосовать на выборах в ГосДуму 2021

- Насколько важна программа политической партии

- Какие партии должны быть представлены в российском Парламенте

- Будет ли перенос выборов в ГосДуму 2021

- Кто такие гвардейцы Захара Прилепина.

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