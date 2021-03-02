Открытый эфир. Непокоренный Беркут и второй фронт газовой войны 18.02.2021

Открытый эфир. Рейды и санкции на Украине и возвращение войны в ДНР 24.02.2021

Открытый эфир. Угрозы журналистам на Украине и безумная политкорректность 25.02.2021

Открытый эфир. «Пасхалка» от ВСУ и тайная армия СБУ 01.03.2021

- Весеннее обострение: почему в мирных селах и городах Донбасса вновь взрываются снаряды и мины, причем, натовского образца?

- Информационные войны XXI века под грифом «Совершенно секретно»: Reuters, ВВС и Bellingcat задействованы в тайных программах МИД Британии, направленных на смену режима в России и на подрыв ее влияния в Восточной Европе и Центральной Азии.

- Звездные войны США, эпизод II: почему знаменитая Стратегическая оборонная инициатива 40-го президента Америки Рональда Рейгана в итоге оказалась фейком?

- Солдат Джейн вдруг превратилась в Джона, а офицер Тони стал Таней. В руки наших коллег из аналитической программы «Главное с Ольгой Беловой» попал уникальный документ.

- Спасатели Малибу спешат в Арктику: как под предлогом обеспечения безопасного судоходства и страховки на водах от стихийных бедствий Пентагон готовится перебросить в регион ударные истребители и нацгвардию?

Смотрите онлайн Открытый эфир Весеннее обострение в Донбассе и звездные войны США (2 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.