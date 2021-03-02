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Открытый эфир. Весеннее обострение в Донбассе и звездные войны США 02.03.2021

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Открытый эфир 02.03.2021. Весеннее обострение в Донбассе и звездные войны США
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Открытый эфир - Весеннее обострение в Донбассе и звездные войны США (2 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Весеннее обострение: почему в мирных селах и городах Донбасса вновь взрываются снаряды и мины, причем, натовского образца?

 

- Информационные войны XXI века под грифом «Совершенно секретно»: Reuters, ВВС и Bellingcat задействованы в  тайных программах МИД Британии, направленных на смену режима в России и на подрыв ее влияния в Восточной Европе и Центральной Азии.

 

- Звездные войны США, эпизод II: почему знаменитая Стратегическая оборонная инициатива 40-го президента Америки Рональда Рейгана в итоге оказалась фейком?

 

- Солдат Джейн вдруг превратилась в Джона, а офицер Тони стал Таней. В руки наших коллег из аналитической программы «Главное с Ольгой Беловой» попал уникальный документ.

 

- Спасатели Малибу спешат в Арктику: как под предлогом обеспечения безопасного судоходства и страховки на водах от стихийных бедствий Пентагон готовится перебросить в регион ударные истребители и нацгвардию?

 

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