Телеканал Дождь - Без Путина никуда: почему Байден не сможет ввести санкции против российского президента лично (3 Марта 2021)
Опубликовано: 3 Марта 2021
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ФБР объявило награду в $250 тысяч за информацию, которая может поспособствовать аресту Евгения Пригожина. В Вашингтоне уверены, что именно он пытался повлиять на результат президентских выборов 2016 года.
Однако Пригожин уже состоит в санкционных списках ЕС и США, на Запад ему путь заказан. Сильные заявления в администрации 46-го президента США делаются почти каждый день. Но вопрос в том, какие действия последуют за словами.
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