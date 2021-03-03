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Дождь. Без Путина никуда: почему Байден не сможет ввести санкции против российского президента лично 03.03.2021

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Телеканал Дождь 03.03.2021. Без Путина никуда: почему Байден не сможет ввести санкции против российского президента лично
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Телеканал Дождь - Без Путина никуда: почему Байден не сможет ввести санкции против российского президента лично (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

ФБР объявило награду в $250 тысяч за информацию, которая может поспособствовать аресту Евгения Пригожина. В Вашингтоне уверены, что именно он пытался повлиять на результат президентских выборов 2016 года.

 

Однако Пригожин уже состоит в санкционных списках ЕС и США, на Запад ему путь заказан. Сильные заявления в администрации 46-го президента США делаются почти каждый день. Но вопрос в том, какие действия последуют за словами.

 

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