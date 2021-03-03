Соловьёв LIVE - Враждебный антироссийский выпад: Захарова прокомментировала санкции США и ЕС против России (3 Марта 2021)
Опубликовано: 3 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Ситуация в Армении. 90-летие Горбачёва. Санкции от США и ЕС. Кедми. Голованов. Сила в правде
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США и Евросоюз ввели санкции против России из-за Навального. Возможен ли вообще какой-то диалог с западными странами? Как Россия ответит на санкции? Гость – официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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