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Соловьёв LIVE. Враждебный антироссийский выпад: Захарова прокомментировала санкции США и ЕС против России 03.03.2021

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Соловьёв LIVE 03.03.2021. Враждебный антироссийский выпад: Захарова прокомментировала санкции США и ЕС против России
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Соловьёв LIVE - Враждебный антироссийский выпад: Захарова прокомментировала санкции США и ЕС против России (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

США и Евросоюз ввели санкции против России из-за Навального. Возможен ли вообще какой-то диалог с западными странами? Как Россия ответит на санкции? Гость – официальный представитель МИД России Мария Захарова.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Враждебный антироссийский выпад: Захарова прокомментировала санкции США и ЕС против России (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
ВДД
3 Марта 2021, 14:17
... Анализируя Слуцкого - понял , ЛДПР надо разгонять , а на безмозглых горлопанов надо обратить особо пристальное внимание ....
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