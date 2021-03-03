Михеев. Итоги. Бредовые претензии Запада к русским: Вы виноваты, что существуете 28.02.2021

Михеев. Итоги. Это делают для того, чтобы русских становилось как можно меньше 28.02.2021

Михеев. Итоги. Как защитить ветеранов от хамства? Ответ один – с отморозками не церемониться 01.03.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" поддержал идею Екатерины Марковой признать аборты смертью человека и, как следствие, включить в общую статистику смертности и объяснил, почему депутат Госдумы Оксана Пушкина против.

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