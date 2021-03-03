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Михеев. Итоги. Пусть русские «дуры» не рожают? Михеев обезоружил Пушкину: «Скоро Россию защищать будет некому» 03.03.2021

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Михеев. Итоги 03.03.2021. Пусть русские «дуры» не рожают? Михеев обезоружил Пушкину: «Скоро Россию защищать будет некому»
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Михеев. Итоги - Пусть русские «дуры» не рожают? Михеев обезоружил Пушкину: «Скоро Россию защищать будет некому» (3 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" поддержал идею Екатерины Марковой признать аборты смертью человека и, как следствие, включить в общую статистику смертности и объяснил, почему депутат Госдумы Оксана Пушкина против.

 

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