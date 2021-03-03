Пытки за вождение без прав: что на самом деле случилось с петербуржцем Алексеем Кустовым

Без Путина никуда: почему Байден не сможет ввести санкции против российского президента лично

Накануне США и Евросоюз ввели санкции против российских чиновников из-за отравления Алексея Навального. В санкционные списки попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, два заместителя министра обороны и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Кроме того, США запретили экспорт оборонных технологий в Россию и ввели ограничения против 14 компаний, которые связывают с использованием химического оружия.

В Иркутской области задержали начальника оперативного отдела следственного изолятора №1 и руководителя исправительной колонии №6 в рамках расследования о случаях насилия в колонии. Об этом сообщается на сайте ФСИН. Сотрудников колонии задержали по уголовному делу о насилии со стороны группы заключенных над двумя другими осужденными — Бакиева Т.Р. и Ондара К.О, говорится в сообщении. Комиссия ФСИН продолжает расследование.

В Тобольске (Тюменская область) задержали депутата Тюменской областной думы от КПРФ Юрия Юхневича. Как сообщает Telegram-канал «Тюмень активная», на господина Юхневича составлен протокол по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

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