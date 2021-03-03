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Время покажет 03.03.2021

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Время покажет 03.03.2021
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Время покажет (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Старая песня о новых санкциях, США снова пытаются нас ужалить, но одновременно готовы сотрудничать ради своих интересов. На Украине разворачивается дело политологов, проходят обыски и аресты, кто следующий?

 

В ЕС тоже имитируют санкционное давление на РФ, Украина уверена, что это всё только ради них. Кошмар на свободе, скопинский маньяк выходит на волю, какие страхи теперь мучают его жертв и будущих соседей?

 

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Комментариев: 1
Нейротоксический гельминтоз
3 Марта 2021, 17:01
Опять эта сучка с Украины гавкает на Россию.Гоните всех бандеровских нацистов из Москвы.Они здесь жируют на наших харчах и нас же поливают грязью.Мрази конечные.
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