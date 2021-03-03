Старая песня о новых санкциях, США снова пытаются нас ужалить, но одновременно готовы сотрудничать ради своих интересов. На Украине разворачивается дело политологов, проходят обыски и аресты, кто следующий?

В ЕС тоже имитируют санкционное давление на РФ, Украина уверена, что это всё только ради них. Кошмар на свободе, скопинский маньяк выходит на волю, какие страхи теперь мучают его жертв и будущих соседей?

Смотрите онлайн Время покажет (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.