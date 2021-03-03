Пытки за вождение без прав: что на самом деле случилось с петербуржцем Алексеем Кустовым

Без Путина никуда: почему Байден не сможет ввести санкции против российского президента лично

Лица, попавшие под санкции, столкнутся с визовыми ограничениями, их активы на Западе будут заморожены. Также США прекращают оказание России любой помощи, за исключением срочной гуманитарной. Правительственным организациям запрещено выдавать кредиты российским компаниям. Кроме того, Россия внесена в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий, за некоторым исключением в космической сфере.

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