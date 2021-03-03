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Дождь. Как новые санкции США из-за преследования Навального ударят по российской «оборонке» 03.03.2021

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Телеканал Дождь 03.03.2021. Как новые санкции США из-за преследования Навального ударят по российской «оборонке»
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Телеканал Дождь - Как новые санкции США из-за преследования Навального ударят по российской «оборонке» (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Лица, попавшие под санкции, столкнутся с визовыми ограничениями, их активы на Западе будут заморожены. Также США прекращают оказание России любой помощи, за исключением срочной гуманитарной. Правительственным организациям запрещено выдавать кредиты российским компаниям. Кроме того, Россия внесена в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий, за некоторым исключением в космической сфере.

 

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