Телеканал Дождь - Как новые санкции США из-за преследования Навального ударят по российской «оборонке» (3 Марта 2021)
Опубликовано: 3 Марта 2021
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Лица, попавшие под санкции, столкнутся с визовыми ограничениями, их активы на Западе будут заморожены. Также США прекращают оказание России любой помощи, за исключением срочной гуманитарной. Правительственным организациям запрещено выдавать кредиты российским компаниям. Кроме того, Россия внесена в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий, за некоторым исключением в космической сфере.
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