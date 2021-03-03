Уроки русского с Захаром Прилепиным - Ковбойская улыбка Америки (3 Марта 2021)
Опубликовано: 3 Марта 2021
Ведущие: Захар Прилепин
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«Если б я родился не в России, Америка была бы моей любимой страной», — признается Захар Прилепин. Почему же он хочет, чтобы Америка отвлеклась на себя и отстала от России? Чем она так мешает и почему там, в Америке, так не любят русских?
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