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Уроки русского. Ковбойская улыбка Америки 03.03.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 03.03.2021. Ковбойская улыбка Америки
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Ковбойская улыбка Америки (3 Марта 2021)

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Уроки русского
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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Захар Прилепин

«Если б я родился не в России, Америка была бы моей любимой страной», — признается Захар Прилепин. Почему же он хочет, чтобы Америка отвлеклась на себя и отстала от России? Чем она так мешает и почему там, в Америке, так не любят русских?

 

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