Дряхлеющий Запад уже не может разделять и властвовать

В конце 2020 года, когда Навальный якобы «реабилитировался от последствий отравления», он летал на Канарские острова. Это подтвердила полиция ФРГ, сообщившая немецким СМИ, что светлоликий «борец с Режимом» дёрнул на тёплые острова 28 декабря, чтобы встретить там Новый год. Тогда как в отечественном суде берлинский пациент лгал, что не мог вернуться в Россию раньше, поскольку «долечивался».

Смотрите онлайн Политическая Россия Во время «реабилитации», Навальный успел слетать на Канары (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.