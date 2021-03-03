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Политическая Россия. Во время «реабилитации», Навальный успел слетать на Канары 03.03.2021

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Политическая Россия 03.03.2021. Во время «реабилитации», Навальный успел слетать на Канары
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Политическая Россия - Во время «реабилитации», Навальный успел слетать на Канары (3 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 3 Марта 2021

В конце 2020 года, когда Навальный якобы «реабилитировался от последствий отравления», он летал на Канарские острова. Это подтвердила полиция ФРГ, сообщившая немецким СМИ, что светлоликий «борец с Режимом» дёрнул на тёплые острова 28 декабря, чтобы встретить там Новый год. Тогда как в отечественном суде берлинский пациент лгал, что не мог вернуться в Россию раньше, поскольку «долечивался».

 

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