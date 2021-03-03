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Дождь. Трансгендерный мужчина, отсидевшего в женском СИЗО почти два года, переводят в мужскую колонию 03.03.2021

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Телеканал Дождь 03.03.2021. Трансгендерный мужчина, отсидевшего в женском СИЗО почти два года, переводят в мужскую колонию
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Телеканал Дождь - Трансгендерный мужчина, отсидевшего в женском СИЗО почти два года, переводят в мужскую колонию (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Назар Гулевич, который раньше был Анастасией, по приговору суда получил четыре с половиной года колонии общего режима за мошенничество. Находясь под следствием, Назар почти два года провёл в следственном изоляторе для женщин. Сейчас ФСИН настояла на его этапировании в мужскую колонию во Владимире на три оставшихся месяца.

 

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