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Назар Гулевич, который раньше был Анастасией, по приговору суда получил четыре с половиной года колонии общего режима за мошенничество. Находясь под следствием, Назар почти два года провёл в следственном изоляторе для женщин. Сейчас ФСИН настояла на его этапировании в мужскую колонию во Владимире на три оставшихся месяца.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Трансгендерный мужчина, отсидевшего в женском СИЗО почти два года, переводят в мужскую колонию (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.