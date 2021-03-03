Константин Сёмин - Срыв чипизации. Бомжи с требованиями. Алибаба с возу. Галопом по Европам (3 Марта 2021)
Опубликовано: 3 Марта 2021
Еще
В этом выпуске:
- Голикова заявила: снизить число бедных в России в два раза удастся не раньше 2030-го;
- Больше половины граждан, потерявших в прошлом году работу, так и не смогли найти новую;
- Сенатора Нарусову возмутили одиночные пикеты возле здания Совфеда;
- За январь-февраль бенки раздали жилищных кредитов на 600 миллиардов рублей;
- Форбс представил очередной список главных землевладельцев России;
- Мировой дефицит микросхем докатился до российского автопрома;
- Минфин США ввел санкции против семерых российских чиновников и полутора десятков компаний;
- Основатель Алибаба Ма перестал быть самым богатым человеком в стране;
- Пекин обвиняет Запад в надувании глобального финансового пузыря;
- В Техасе после ледяного шторма и энергокризиса люди получили платежки за электричество;
- В Ливане новая волна протестов после очередного повышения цен на продукты;
- В Молдавии второй раз за неделю бастуют железнодорожники;
- В Башкирии сотрудники «Салаватнефтемаша» протестуют против массовых увольнений;
- В Тобольске задержан депутат Тюменской облдумы от КПРФ Юхневич.
Смотрите онлайн Константин Сёмин Срыв чипизации. Бомжи с требованиями. Алибаба с возу. Галопом по Европам (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.