В этом выпуске:

- Голикова заявила: снизить число бедных в России в два раза удастся не раньше 2030-го;

- Больше половины граждан, потерявших в прошлом году работу, так и не смогли найти новую;

- Сенатора Нарусову возмутили одиночные пикеты возле здания Совфеда;

- За январь-февраль бенки раздали жилищных кредитов на 600 миллиардов рублей;

- Форбс представил очередной список главных землевладельцев России;

- Мировой дефицит микросхем докатился до российского автопрома;

- Минфин США ввел санкции против семерых российских чиновников и полутора десятков компаний;

- Основатель Алибаба Ма перестал быть самым богатым человеком в стране;

- Пекин обвиняет Запад в надувании глобального финансового пузыря;

- В Техасе после ледяного шторма и энергокризиса люди получили платежки за электричество;

- В Ливане новая волна протестов после очередного повышения цен на продукты;

- В Молдавии второй раз за неделю бастуют железнодорожники;

- В Башкирии сотрудники «Салаватнефтемаша» протестуют против массовых увольнений;

- В Тобольске задержан депутат Тюменской облдумы от КПРФ Юхневич.

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