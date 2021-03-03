Дмитрий Гордон - Проклятие Авакова. Что произошло с Гонгадзе. Амнистия капиталов. Горбачев (3 Марта 2021)
Опубликовано: 3 Марта 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24". 2.03.2021
- интервью с Комаровским
- интервью с Аваковым
- почему Порошенко не ввел санкции против Медведчука
- феномен Авакова
- новый премьер
- борьба с коррупцией и зарплаты для полицейских
- Петросян
- автопарк в Межигорье, будущее Межигорья, был ли золотой батон
- книги Гордона
- борьба с кнопкодавством
- амнистия капиталов
- о людях, которых до интервью Гордона с ними не знали
- клип с Леонтьевым
- брал ли и давал ли Гордон взятки
- убийство Гонгадзе
- игра «Угадай знаменитость»
- о нищете известных людей и об интервью с Мордюковой
- вакцинация
- 90 лет Горбачеву.
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