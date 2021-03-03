Шендерович о том, кто прийдет на смену Путину

Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24". 2.03.2021



- интервью с Комаровским

- интервью с Аваковым

- почему Порошенко не ввел санкции против Медведчука

- феномен Авакова

- новый премьер

- борьба с коррупцией и зарплаты для полицейских

- Петросян

- автопарк в Межигорье, будущее Межигорья, был ли золотой батон

- книги Гордона

- борьба с кнопкодавством

- амнистия капиталов

- о людях, которых до интервью Гордона с ними не знали

- клип с Леонтьевым

- брал ли и давал ли Гордон взятки

- убийство Гонгадзе

- игра «Угадай знаменитость»

- о нищете известных людей и об интервью с Мордюковой

- вакцинация

- 90 лет Горбачеву.

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