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Время покажет. Дети в интернете: кто защитит 03.03.2021

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Видео 03.03.2021. Время покажет. Дети в интернете: кто защитит
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Видео - Время покажет. Дети в интернете: кто защитит (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос в Следственный комитет РФ с просьбой найти тех, кто призывает школьников к суициду в социальных сетях. Поводом для обращения стала запись в  TikTok  с призывом к подросткам совершить массовое самоубийство 3 марта.

 

Эксперты пытаются разобраться, как защитить детей от негативного контента в социальных сетях. Также в центре внимания — освобождение из колонии Виктора Мохова, который 17 лет отбывал наказание в колонии за то,  что на протяжении четырех лет удерживал взаперти и подвергал насилию двух девушек.

 

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