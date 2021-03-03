Сергей Михеев. Я говорю то, что думаю, а оказывается, это совпадает с мнением многих людей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос в Следственный комитет РФ с просьбой найти тех, кто призывает школьников к суициду в социальных сетях. Поводом для обращения стала запись в TikTok с призывом к подросткам совершить массовое самоубийство 3 марта.

Эксперты пытаются разобраться, как защитить детей от негативного контента в социальных сетях. Также в центре внимания — освобождение из колонии Виктора Мохова, который 17 лет отбывал наказание в колонии за то, что на протяжении четырех лет удерживал взаперти и подвергал насилию двух девушек.

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