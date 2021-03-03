Царьград. Главное. Куда уходят русские деньги: отказаться от доллара, чтобы вложиться в юань 25.02.2021

Царьград. Главное. Офшоры Кипра и Латвии закрылись: куда побежали толстосумы и жулики из России 01.03.2021

Горстка влиятельных дельцов решила провозгласить новый глобалистский проект «Большая перезагрузка», где нет человека, как личности, но есть номиналисты, цензура соцсетей, потеря собственного лица и мнения. По мнению известного российского философа Александра Дугина, «Большая перезагрузка» - это план ликвидации человечества.

Есть ли этому альтернатива? Как защитить себя, свои семьи, своих детей и внуков от тех, кто решил провести беспрецедентный глобальный эксперимент? В чем суть доктрины «Великого пробуждения»?

Смотрите онлайн Царьград. Главное Шваб, Сорос, Гейтс решили «перезагрузить» человечество. Отпор сможет дать Россия (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.