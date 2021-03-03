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Царьград. Главное. Шваб, Сорос, Гейтс решили «перезагрузить» человечество. Отпор сможет дать Россия 03.03.2021

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Царьград. Главное 03.03.2021. Шваб, Сорос, Гейтс решили «перезагрузить» человечество. Отпор сможет дать Россия
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Царьград. Главное - Шваб, Сорос, Гейтс решили «перезагрузить» человечество. Отпор сможет дать Россия (3 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Горстка влиятельных дельцов решила провозгласить новый глобалистский проект «Большая перезагрузка», где нет человека, как личности, но есть номиналисты, цензура соцсетей, потеря собственного лица и мнения. По мнению известного российского философа Александра Дугина, «Большая перезагрузка» - это план ликвидации человечества.

 

Есть ли этому альтернатива? Как защитить себя, свои семьи, своих детей и внуков от тех, кто решил провести беспрецедентный глобальный эксперимент? В чем суть доктрины «Великого пробуждения»?

 

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