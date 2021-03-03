Сергей Михеев. Я говорю то, что думаю, а оказывается, это совпадает с мнением многих людей

2 марта США объявили о вводе санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Перед этим санкции по делу оппозиционера ввел Евросоюз. Под ограничительные меры попали шесть научных организаций и семь высших должностных лиц, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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