Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Новые санкции США 03.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 03.03.2021. Время покажет. Новые санкции США
03.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 02.03.2021 01.03.2021
Еще

Видео - Время покажет. Новые санкции США (3 Марта 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 3 Марта 2021

2 марта США объявили о вводе санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Перед этим санкции по делу оппозиционера ввел Евросоюз. Под ограничительные меры попали шесть научных организаций и семь высших должностных лиц, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Новые санкции США (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу