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Дождь. Навальный в СИЗО «Кольчугино». Значение санкций США. Путин и интернет 03.03.2021

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Телеканал Дождь 03.03.2021. Навальный в СИЗО «Кольчугино». Значение санкций США. Путин и интернет
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Телеканал Дождь - Навальный в СИЗО «Кольчугино». Значение санкций США. Путин и интернет (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Политик Алексей Навальный, которому изменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Об этом говорится в его инстаграме.
Оппозиционер написал, что с ним все в порядке, но он знает «о происходящем во внешнем мире еще меньше, чем когда был в Москве».

 

Министерство торговли США опубликовало список компаний, попавших под торговые санкции, введенные накануне из-за отравления Алексея Навального. Сообщение опубликовано в Федеральном реестре США.

 

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