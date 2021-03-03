Без Путина никуда: почему Байден не сможет ввести санкции против российского президента лично

Трансгендерный мужчина, отсидевшего в женском СИЗО почти два года, переводят в мужскую колонию

Политик Алексей Навальный, которому изменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Об этом говорится в его инстаграме.

Оппозиционер написал, что с ним все в порядке, но он знает «о происходящем во внешнем мире еще меньше, чем когда был в Москве».

Министерство торговли США опубликовало список компаний, попавших под торговые санкции, введенные накануне из-за отравления Алексея Навального. Сообщение опубликовано в Федеральном реестре США.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Навальный в СИЗО «Кольчугино». Значение санкций США. Путин и интернет (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.