Не так интересны санкции, как рассуждения вокруг них, после очередного приступа русофобии всплывает вся та самая муть проамериканских структур в России. Они кудахтают, заламывают руки и визжат, мол, всё это оправдано и Америка просто не могла закрыть глаза на такое нарушение прав человека.

У таких хочется спросить, что они вообще знают о правах человека и их соблюдении в самих США, пусть поинтересуются этой темой у кучи республиканцев и лично Трампа.

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