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Вечер с Владимиром Соловьевым 03.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 03.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (3 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Не так интересны санкции, как рассуждения вокруг них, после очередного приступа русофобии всплывает вся та самая муть проамериканских структур в России. Они кудахтают, заламывают руки и визжат, мол, всё это оправдано и Америка просто не могла закрыть глаза на такое нарушение прав человека.

 

У таких хочется спросить, что они вообще знают о правах человека и их соблюдении в самих США, пусть поинтересуются этой темой у кучи республиканцев и лично Трампа.

 

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