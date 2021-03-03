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Николай Стариков. Про развал СССР: предательство должно быть наказано 03.03.2021

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Николай Стариков 03.03.2021. Про развал СССР: предательство должно быть наказано
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Николай Стариков - Про развал СССР: предательство должно быть наказано (3 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 3 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

На днях Михаил Горбачёв отпраздновал своё 90-летие. Как обычно, за предательство и развал страны, получил бурные овации из Лондона и Вашингтона. Однако, другие предатели оказались неожиданно забыты. Чтобы восполнить этот пробел, мы посвятили целый эфир на радио «Аврора» Председателю Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994) Станиславу Шушкевичу.

 

- Кто выступил инициатором развала СССР
- О «юридических моментах» развала Советского Союза
- Про Беловежскую тройку и мотивы их деяния
- Почему не судили Беловежскую тройку
- Как враги во власти разделили Русский народ
- Как Шушкевич «породил» Лукашенко
- Почему Путин не дезавуирует Ельцина.

 

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