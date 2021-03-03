Алексей Мартынов. Дзержинский против Невского: кому это выгодно

На днях Михаил Горбачёв отпраздновал своё 90-летие. Как обычно, за предательство и развал страны, получил бурные овации из Лондона и Вашингтона. Однако, другие предатели оказались неожиданно забыты. Чтобы восполнить этот пробел, мы посвятили целый эфир на радио «Аврора» Председателю Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994) Станиславу Шушкевичу.

- Кто выступил инициатором развала СССР

- О «юридических моментах» развала Советского Союза

- Про Беловежскую тройку и мотивы их деяния

- Почему не судили Беловежскую тройку

- Как враги во власти разделили Русский народ

- Как Шушкевич «породил» Лукашенко

- Почему Путин не дезавуирует Ельцина.

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