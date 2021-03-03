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Михаил Горбачев призвал президентов России и США «не бычиться друг на друга». Экс-президент СССР заявил об этом в телефонном интервью «Интерфаксу» накануне своего юбилея. 2-го марта политику исполнилось 90 лет.

Главной задачей для России и США Горбачев считает предотвращение ядерной войны. Однако эту проблему нельзя решить в одиночку. Поэтому Путину и Байдену надо встречаться, отметил бывший советский лидер.

Смотрите онлайн Политическая Россия Хватит бычиться! Горбачев дал совет Путину и Байдену о ядерной войне (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.