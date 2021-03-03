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Политическая Россия. Хватит бычиться! Горбачев дал совет Путину и Байдену о ядерной войне 03.03.2021

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Политическая Россия 03.03.2021. Хватит бычиться! Горбачев дал совет Путину и Байдену о ядерной войне
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Политическая Россия - Хватит бычиться! Горбачев дал совет Путину и Байдену о ядерной войне (3 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 3 Марта 2021

Михаил Горбачев призвал президентов России и США «не бычиться друг на друга». Экс-президент СССР заявил об этом в телефонном интервью «Интерфаксу» накануне своего юбилея. 2-го марта политику исполнилось 90 лет.

 

Главной задачей для России и США Горбачев считает предотвращение ядерной войны. Однако эту проблему нельзя решить в одиночку. Поэтому Путину и Байдену надо встречаться, отметил бывший советский лидер.

 

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