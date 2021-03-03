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Время в 21:00 03.03.2021

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Время в 21:00 03.03.2021
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Время в 21:00 (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 3 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин говорил о работе МВД в прошлом году и новых задачах; новый нигерийский штамм коронавируса уже в Европе; в Москве комментируют санкции Запада против России; весенние проблемы ЖКХ и опасности неочищенной крыши; репортаж о рабочей поездке премьер-министра по Сибири; год уникальному проекту "Мы вместе", который объединил всю страну; в США хотят отменить разделение на мужчин и женщин; в Петербург, где пройдут четыре матча Евро — 2020, привезли Кубок Европы.

 

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