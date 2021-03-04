Полный контакт. Навальный больше не «узник совести». Истерика либералов 24.02.2021

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Полный контакт. Реализм в отношениях с ЕС и США. Санкции против РФ. «Годовщина» коронавируса 03.03.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Идеология предательства. Обострение на Донбассе. «Скопинский маньяк» на свободе (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.