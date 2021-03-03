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Между тем. Трамп. Второе пришествие 03.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 03.03.2021. Трамп. Второе пришествие
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Между тем с Наталией Метлиной - Трамп. Второе пришествие (3 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Реванш «трампистов»: что придумал Дональд Трамп для победы на следующих выборах? Создает ли он новую партию? А между тем, в стане демократов уже саботаж. Кто и почему хочет отобрать у Джо Байдена его «ядерный чемоданчик», и куда ведет США администрация нового президента?

 

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