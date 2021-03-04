Трансгендерный мужчина, отсидевшего в женском СИЗО почти два года, переводят в мужскую колонию

В гостях у Екатерины Котрикадзе — политолог, психолог, президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Обсудили фигуру будущего главы ЦРУ Уильяма Бернса и его отношение к России и лично к ее президенту.

Гость рассказал о причинах, по которым Бернс не испытывает симпатии к Путину и не доверяет ему, и почему ставит перед собой задачу сдерживать Россию. Также Гозман рассказал, почему, по его мнению, для главы ЦРУ предпочтительнее будет военное противостояние и персональные санкции в отношении России, а также моральная поддержка российской оппозиции, чем шпионаж.

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