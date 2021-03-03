Открытый эфир. Рейды и санкции на Украине и возвращение войны в ДНР 24.02.2021

- Политический кризис в Армении набирает обороты: почему оппозиция каждый день перекрывает улицы? Какие внешние игроки продолжают раскачивать регион?

- Второй сезон сериала «Берлинский пациент»: почему США и ЕС ввели санкции против России за фейковое отравление блогера Алексея Навального с разницей всего в 2 часа?

- Заразительные примеры: зачем Вашингтон с новой силой снова начал обвинять Китай в искусственном создании коронавируса?

- Война по расписанию: зачем Владимир Зеленский экстренно выехал на подконтрольную ВСУ часть Луганской области? К чему готовятся жители Донбасса и что им уже пришлось пережить?

- Он проиграл, но обещал вернуться: почему Дональд Трамп уверен, что вернет себе власть? Что за это время успеют сотворить с планетой Джо Байден и поддержавшие его транснациональные корпорации?

- Жадины говядины: почему мясо коров в скором времени может стать едой, доступной только миллионерам? Как еще собираются изменить мир самые богатые жители планеты и при чем тут план по сохранению «золотого миллиарда»?

Смотрите онлайн Открытый эфир Возвращение Дональда Трампа (3 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.