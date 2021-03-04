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Дождь. Штаб Навального готовит новые акции. Экспертиза «Спутника V» от ЕС. Россия готовит миссию на Венеру 04.03.2021

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Телеканал Дождь 04.03.2021. Штаб Навального готовит новые акции. Экспертиза «Спутника V» от ЕС. Россия готовит миссию на Венеру
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Телеканал Дождь - Штаб Навального готовит новые акции. Экспертиза «Спутника V» от ЕС. Россия готовит миссию на Венеру (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Соратники Алексея Навального сообщили о подготовке новых протестных акций с требованием освобождения политика, их планируется провести весной. Об этом говорится в почтовой рассылке штаба Навального. Конкретные даты и формат протестных акций не уточняется.

 

МИД Украины выразил официальный протест временному поверенному в делах Словакии Матушу Корбе и потребовал извинений от премьер-министра страны Игора Матовича за его слова о том, что платой за российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будет Закарпатская Украина. Об этом говорится в сообщении министерства.


В России готовятся отправить миссию на вторую от Солнца планету. Специалисты вскоре должны начать проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д".

 

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