Трансгендерный мужчина, отсидевшего в женском СИЗО почти два года, переводят в мужскую колонию

«Хорошо понимает Путина и очень его не любит»: Леонид Гозман о новом главе ЦРУ

Соратники Алексея Навального сообщили о подготовке новых протестных акций с требованием освобождения политика, их планируется провести весной. Об этом говорится в почтовой рассылке штаба Навального. Конкретные даты и формат протестных акций не уточняется.

МИД Украины выразил официальный протест временному поверенному в делах Словакии Матушу Корбе и потребовал извинений от премьер-министра страны Игора Матовича за его слова о том, что платой за российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будет Закарпатская Украина. Об этом говорится в сообщении министерства.



В России готовятся отправить миссию на вторую от Солнца планету. Специалисты вскоре должны начать проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д".

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