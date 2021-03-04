Телеканал Дождь - Осада Соболь. Что не так с уголовным делом против соратницы Навального (4 Марта 2021)
Опубликовано: 4 Марта 2021
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Соратница Алексея Навального Любовь Соболь накануне выборов стала обвиняемой по двум уголовным делам. Одно из них — «санитарное дело» — возбуждено после волны протестов и касается нескольких оппозиционеров, якобы призывавших к нарушению коронавирусного карантина.
Второе заведено индивидуально под Соболь: ее обвиняют в проникновении в квартиру возможного отравителя Навального.
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