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Дождь. Осада Соболь. Что не так с уголовным делом против соратницы Навального 04.03.2021

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Телеканал Дождь 04.03.2021. Осада Соболь. Что не так с уголовным делом против соратницы Навального
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Телеканал Дождь - Осада Соболь. Что не так с уголовным делом против соратницы Навального (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь накануне выборов стала обвиняемой по двум уголовным делам. Одно из них — «санитарное дело» — возбуждено после волны протестов и касается нескольких оппозиционеров, якобы призывавших к нарушению коронавирусного карантина.

 

Второе заведено индивидуально под Соболь: ее обвиняют в проникновении в квартиру возможного отравителя Навального.

 

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