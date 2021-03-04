Время покажет (4 Марта 2021)
Опубликовано: 4 Марта 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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Майк Помпео ступает на тропу борьбы, а США перестанут приучать мир к демократии привычными методами, обсудим события в Штатах. Шутка не зашла, премьер Словакии пошутил про Закарпатье, но на Украине не рассмеялись, назревает новый дипломатический скандал?
А также, спасут ли нас коммунальщики от последствий стихии или вся надежда лишь на потепление?
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