Майк Помпео ступает на тропу борьбы, а США перестанут приучать мир к демократии привычными методами, обсудим события в Штатах. Шутка не зашла, премьер Словакии пошутил про Закарпатье, но на Украине не рассмеялись, назревает новый дипломатический скандал?

А также, спасут ли нас коммунальщики от последствий стихии или вся надежда лишь на потепление?

Смотрите онлайн Время покажет (4 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.