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Время покажет 04.03.2021

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Время покажет 04.03.2021
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Время покажет (4 Марта 2021)

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Опубликовано: 4 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Майк Помпео ступает на тропу борьбы, а США перестанут приучать мир к демократии привычными методами, обсудим события в Штатах. Шутка не зашла, премьер Словакии пошутил про Закарпатье, но на Украине не рассмеялись, назревает новый дипломатический скандал?

 

А также, спасут ли нас коммунальщики от последствий стихии или вся надежда лишь на потепление?

 

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